İstanbul Valisi Yerlikaya: 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyelim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 2021 yılında İstanbul’da toplam 18 milyon 48 bin 561 çağrı alındığını belirtti. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. 2021 yılında İstanbul’da toplam 18 milyon 48 bin 561 çağrı geldi. Bunlardan vakaya dönüşmeyenlerin sayısı: 12 milyon 192 bin 131. Lütfen, 112’yi gereksiz yere meşgul etmeyelim” ifadelerini kullandı.