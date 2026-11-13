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Motosiklet ile belediye otobüsü çarpıştı 1 kişi yaralandı

13.11.2026 - 23:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KONYA (İHA)

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Konya’da motosikletin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Kanal Caddesi ile Şelale Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki plakasız motosiklet, belediye otobüsüne yandan çarptı.

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Kazada D.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ciddi olduğu belirtilen yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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