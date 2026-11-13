Fırtınada alabora tehlikesi geçiren katamaranı balıkçılar kurtardı
13.11.2026 - 22:37Güncellenme Tarihi:
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, motoruna halat dolanması nedeniyle alabora tehlikesi geçiren katamaran ve kaptanı Ali Alakuş, balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı.
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Olay öğlen saatlerinde, Yeniköy açıklarında meydana geldi. Yeniköy Limanı’na katamaranıyla yanaşmak isteyen Ali Alakuş, şiddetli fırtına nedeniyle limana giremedi. Bandırma yönüne gitmek üzere hareket eden Alakuş’un katamaranının motoruna, kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta halat dolandı.
Katamaran alabora tehlikesi geçirirken, Alakuş telsizle yardım istedi. Yardım çağrısını duyan çevredeki balıkçılar ve Mahalle Muhtarı Kadir Civelek bölgeye gitti. Halat yardımıyla tekneye bağlanan katamaran, Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı’na çekildi.