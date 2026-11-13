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Fırtınada alabora tehlikesi geçiren katamaranı balıkçılar kurtardı

13.11.2026 - 22:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Muhammet SEZGİN/BURSA (DHA)

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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, motoruna halat dolanması nedeniyle alabora tehlikesi geçiren katamaran ve kaptanı Ali Alakuş, balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı.

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Olay öğlen saatlerinde, Yeniköy açıklarında meydana geldi. Yeniköy Limanı’na katamaranıyla yanaşmak isteyen Ali Alakuş, şiddetli fırtına nedeniyle limana giremedi. Bandırma yönüne gitmek üzere hareket eden Alakuş’un katamaranının motoruna, kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta halat dolandı.

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Katamaran alabora tehlikesi geçirirken, Alakuş telsizle yardım istedi. Yardım çağrısını duyan çevredeki balıkçılar ve Mahalle Muhtarı Kadir Civelek bölgeye gitti. Halat yardımıyla tekneye bağlanan katamaran, Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı’na çekildi.

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