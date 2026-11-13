12 yaşında başladığı mesleğinde 48 yılı geride bıraktı

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Mesleğe başladığı dönemlerde iş yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten Bilge, "Bir dönemler başımızı kaşıyacak zamanımız yoktu. 48 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Şimdi ise ayakkabı tamircilerinde ayakkabı tamirinin yanı sıra valiz ve çanta tamiri de yapılıyor. Allah’a şükürler olsun, işlerimiz güzel" dedi.