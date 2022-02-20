MİT tespit etti, Jandarma yakaladı! 88 kaçak göçmen...

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ile MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kaş ilçesi Patara Plajı açıklarında demirleyen teknenin kaçak göçmenleri İtalya'ya kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 73 Afganistan, 10 Suriye, 2 Yemen, 1 Mısır, 1 İran ve 1 de Irak uyruklu olmak üzere 88 kaçak göçmen sahilde yakın noktada beklerken yakalandı. Aynı anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de tekneye operasyon düzenleyerek, tekne kaptanı Ş.K. ve K.B.T.'yi gözaltına aldı.





