Tramvayla otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

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Kaza Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. T.A. kullandığı 26 GP 838 plakalı otomobille, M.A. idaresindeki tramvay çarpıştı.

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Kazada, otomobilde bulunan Ş.K. ve F.G. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)