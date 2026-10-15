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Sağanak yağış Bartın'da ilginç görüntülere sahne oldu

15.10.2026 - 22:04Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Haber Merkezi

Sağanak yağış Bartın'da ilginç görüntülere sahne oldu

Öğlen saatlerinde bastıran ve devam eden sağanak yağış ile birlikte Bartın'da ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Yağmur sularının şelale görüntüsüne neden olduğu kentte, su basan mazgallardan kaldırıma çıkan bir fare ise görenleri korkuttu.

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Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Bartın'da öğlen saatlerinde başlayan yağmurla birlikte ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Bartın Zonguldak yolu Çatmaca mevkisinde tıkanan mazgallar ve yola akan yağmur suları nedeniyle kara yolu gölete dönüştü.

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Ekiplerin çalışması sonucu mazgallar yeniden açılarak, su boşaltıldı. Bartın İnkumu'nda ise yüksek kesimlerden gelen yağmur suları kayaların üzerinden evlerin arasına aktı. Suların şiddeti ise evlerin arasında akan bir şelale görüntüsüne neden oldu.

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Kent merkezinde ise yağmur suları ile dolan mazgallardan kaçan bir fare ilginç görüntülere neden oldu. Yılmaz Uzunöz isimli bir vatandaş telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı esnada bir farenin mazgaldan dışarıya çıkmasını da görüntüledi.

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Mazgal taşmadan hemen öncesinde mazgaldan çıkan fare, kaldırımda yürüyen insanların korkmasına neden oldu. Fareyi fark edenlerden bazıları kısa süreli korku yaşarken, bazıları ise ilgiyle fareyi izledi.

Yağmur nedeniyle derelere çamur akarken, ırmakların su seviyeleri de yükseldi.

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