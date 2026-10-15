Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Şanlıurfa dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzeyi, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer kuvvetli, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Sinop'un batı çevrelerinin çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da 16 Ekim Cuma sabahından itibaren yeniden yağış bekleniyor.
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İSTANBUL'A YENİ KUVVELİ YAĞIŞ UYARISI: CUMA BAŞLAYACAK, CUMARTESİ ETKİSİNİ ARTIRACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da 16 Ekim Cuma sabahından itibaren yeniden yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Cuma gecesinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, Cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli şekilde devam edeceği öngörülüyor. 14 Ekim’deki şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların sürdüğü hatırlatılarak vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YENİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.
Yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede yağışların yeniden başlayacağı aktarılan açıklamada, yağışların İstanbul'un başta Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, yağışların yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi.
14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni yağışlı sistemin sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
AKOM'DAN İSTANBUL'DA YARIN VE CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN SAĞANAK UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sağanak, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, soğuk ve yağışlı sistemin, pazartesi gününe kadar bölgede etkili olması bekleniyor.
Sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kentte yarın çok bulutlu bir hava ve sağanak yağış beklenirken, yağış miktarının metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.
17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış tahmin edilirken, yağışın 30 ila 60 kilogram arasında olacağı değerlendiriliyor.
18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günleri yağış beklenmezken, parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.
20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günleri ise havanın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması, mertekareye 2 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.
"BUGÜN DÜNDEN DAHA RİSKLİ"
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Cumartesi günü için de şiddetli yağış uyarısında bulunarak 'Bugün dünden daha riskli' dedi. Orhan Şen uyarılarına şu ifadelerle devam etti; "İstanbul, sistem enerjisini tamamladı. Karadeniz'den nemi alarak ısıyı alarak kuvvetli yağışları seyrettik. Güneye ve doğuya kaymaya başladı. Öğleden evvel Yalova ve Bursa tarafında tehlike devam ediyor.
Düzce, Sakarya, Karadeniz kıyılarına kadar yağışlar gidecek. Bugün akşama kadar devam edecek. Tehlikeli boyutta yağış var. Bursa, Yalova, düzce ve Bartın'a kadar uzanan bölgelerinde devam edecek. 200 kilogram üzerinde yağış yağdı üzerine de devam etti. Doygunluğa ulaştı yeryüzü. Ağacından toprağına kadar her taraf suya doydu. Mazgallarda tıkandı. Kuzey ilçelerde ve boğaz etrafında bugün yağışlar devam ediyor.
Bu yağış bile doymuş olan toprağın üzerine tekrar su baskını yapacaktır. Yağmurun dağılacak yeri yok. Yağmur yerin altına inmeyecek. Toprak yok, suyun gidecek yeri yok. Oralar zaten suyla kaplanmış. Bugün dünden daha riskli. Bugün riskli. Okulların kapalı olması avantaj. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Bugün akşama kadar İstanbul’da risk devam ediyor. Trafik kargaşası olacak, su birikintilerine araçlar çarpacak. Akşama kadar dikkatli olmak lazım.
Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece bir yağış daha geliyor. Bu yağışta kuvvetli gözüküyor. Enerjiyi nereden toplayacak bakacağız. Oda riskli gözüküyor. Hafta sonuna kadar risk devam ediyor. Bugün ve yarın riskin alt geçitler de devam ediyor. Cuma günü bu doymuş olan toprak üzerine 60 kilogramlık bir yağış yağarsa aynı şeyleri yaşarız."
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerimizde mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1:
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2:
Batı Karadeniz ve Sakarya çevrelerinde görülecek yağışların aralıklarla yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kuzey, Sinop'un batı kesimlerinde ise bu akşam saatlerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 3:
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 4:
Yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların Bingöl, Bitlis, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleri ile Muş'un batı, Van'ın güney, Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerde yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimleri yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer şiddetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 18°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Bitlis, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleri ile Muş'un batı, Van'ın güney, Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Şanlıurfa dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu