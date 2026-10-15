Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak
HaberlerGündem Haberleri Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

15.10.2026 - 21:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Şanlıurfa dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzeyi, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer kuvvetli, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Sinop'un batı çevrelerinin çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da 16 Ekim Cuma sabahından itibaren yeniden yağış bekleniyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

İSTANBUL'A YENİ KUVVELİ YAĞIŞ UYARISI: CUMA BAŞLAYACAK, CUMARTESİ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul’da 16 Ekim Cuma sabahından itibaren yeniden yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

2Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

Cuma gecesinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, Cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli şekilde devam edeceği öngörülüyor. 14 Ekim’deki şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların sürdüğü hatırlatılarak vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

3Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YENİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

4Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

5Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

Yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede yağışların yeniden başlayacağı aktarılan açıklamada, yağışların İstanbul'un başta Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

6Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

Açıklamada, yağışların yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

7Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni yağışlı sistemin sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

8Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

AKOM'DAN İSTANBUL'DA YARIN VE CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sağanak, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, soğuk ve yağışlı sistemin, pazartesi gününe kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

9Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

Sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kentte yarın çok bulutlu bir hava ve sağanak yağış beklenirken, yağış miktarının metrekareye 15 ila 30 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

10Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış tahmin edilirken, yağışın 30 ila 60 kilogram arasında olacağı değerlendiriliyor.
18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi günleri yağış beklenmezken, parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.
20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba günleri ise havanın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması, mertekareye 2 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

11Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

"BUGÜN DÜNDEN DAHA RİSKLİ"

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Cumartesi günü için de şiddetli yağış uyarısında bulunarak 'Bugün dünden daha riskli' dedi. Orhan Şen uyarılarına şu ifadelerle devam etti; "İstanbul, sistem enerjisini tamamladı. Karadeniz'den nemi alarak ısıyı alarak kuvvetli yağışları seyrettik. Güneye ve doğuya kaymaya başladı. Öğleden evvel Yalova ve Bursa tarafında tehlike devam ediyor.

12Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

Düzce, Sakarya, Karadeniz kıyılarına kadar yağışlar gidecek. Bugün akşama kadar devam edecek. Tehlikeli boyutta yağış var. Bursa, Yalova, düzce ve Bartın'a kadar uzanan bölgelerinde devam edecek. 200 kilogram üzerinde yağış yağdı üzerine de devam etti. Doygunluğa ulaştı yeryüzü. Ağacından toprağına kadar her taraf suya doydu. Mazgallarda tıkandı. Kuzey ilçelerde ve boğaz etrafında bugün yağışlar devam ediyor.

13Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

Bu yağış bile doymuş olan toprağın üzerine tekrar su baskını yapacaktır. Yağmurun dağılacak yeri yok. Yağmur yerin altına inmeyecek. Toprak yok, suyun gidecek yeri yok. Oralar zaten suyla kaplanmış. Bugün dünden daha riskli. Bugün riskli. Okulların kapalı olması avantaj. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Bugün akşama kadar İstanbul’da risk devam ediyor. Trafik kargaşası olacak, su birikintilerine araçlar çarpacak. Akşama kadar dikkatli olmak lazım.

14Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece bir yağış daha geliyor. Bu yağışta kuvvetli gözüküyor. Enerjiyi nereden toplayacak bakacağız. Oda riskli gözüküyor. Hafta sonuna kadar risk devam ediyor. Bugün ve yarın riskin alt geçitler de devam ediyor. Cuma günü bu doymuş olan toprak üzerine 60 kilogramlık bir yağış yağarsa aynı şeyleri yaşarız."

15Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerimizde mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

16Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

17Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

18Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2:

Batı Karadeniz ve Sakarya çevrelerinde görülecek yağışların aralıklarla yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kuzey, Sinop'un batı kesimlerinde ise bu akşam saatlerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

19Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 3:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

20Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 4:

Yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların Bingöl, Bitlis, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleri ile Muş'un batı, Van'ın güney, Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

21Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerde yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli, kıyı kesimleri yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer şiddetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 18°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Bitlis, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleri ile Muş'un batı, Van'ın güney, Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

28Kuvvetli sağnak yağış uyarısı Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden geldi: Cuma başlayacak, Cumartesi etkisini artıracak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Şanlıurfa dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi