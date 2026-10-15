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Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

15.10.2026 - 21:57Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Haber Merkezi

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı Arıcak ilçesine bağlı Bozçavuş köyünde hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı etkisini gösterdi. İlçeye bağlı Bozçavuş köyünde etkili olan yağış nedeniyle ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri kısa sürede etrafı kapladı. Yağışın ardından köyde bazı yerler adeta beyaza bürünürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışı sonrasında köylüler, avuçlarını dolduran iri dolu tanelerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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