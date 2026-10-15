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Kara yoluna kaya düştü, 2 otomobil hasar gördü

15.10.2026 - 21:41Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde etkili olan yağışın ardından yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halindeki iki otomobile zarar verdi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu olayda, kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Alaplı-Akçakoca kara yolunun Kıran köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprakla birlikte yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

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Akçakoca istikametine seyir halinde olan Kurtuluş Vurmaz yönetimindeki 55 JP 486 plakalı Fiat Tipo marka otomobil, önüne düşen kaya parçasına çarparak durdu.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen K.A. idaresindeki 34 PTG 989 plakalı otomobil de yola düşen kaya parçalarının üzerinden geçti. Her iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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Sürücüler yara almadan kurtuldu

Kaya düşmesi nedeniyle yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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