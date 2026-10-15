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Sağanak yağış Ankara’da alt geçidi göle çevirdi

15.10.2026 - 18:12Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ANKARA (İHA)

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Ankara’da etkili olan sağanak yağışın ardından suyla dolan alt geçitte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Anadolu Bulvarı üzerindeki bir alt geçitte su birikintisine neden oldu.

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Yağmur suyuyla dolan alt geçitte ilerlemeye çalışan sürücüler güçlük yaşarken, trafik durma noktasına geldi. Alt geçitte ilerlemeye çalışan sürücülerin o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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