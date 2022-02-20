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Avukat 'eşime kötü davrandım' notu bırakıp intihar etti

Adana’da bir avukat, “Çocuklarıma iyi baba olamadım, eşime kötü davrandım” notu bırakıp tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

20.02.2022 - 13:55 | | İHA
Avukat 'eşime kötü davrandım' notu bırakıp intihar etti

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat Ahmet Y. (53), sabah saatlerinde hayatına son vereceği yönünde eşine mesaj attı.

Mesaj üzerine eşi, durumu polise bildirdi. Polis, Ahmet Y.’yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler avukatlık bürosuna geldiğinde şahsı kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Ahmet Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, avukatın bürosunda yaptığı araştırmada, “Çocuklarıma iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir” notunu buldu. Avukatın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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