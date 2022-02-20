GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemŞenay Genç Yalçınkaya entübe edildi! 10 yeni mezar yeri hazırlanmıştı....
HaberlerGündem Haberleri Şenay Genç Yalçınkaya entübe edildi! 10 yeni mezar yeri hazırlanmıştı....
ABONE OL

Şenay Genç Yalçınkaya entübe edildi! 10 yeni mezar yeri hazırlanmıştı....

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 ferdini kaybeden, ölüm korkusu ile 10 yeni mezar yeri hazırlayan Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşam mücadelesi veriyor. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden koronavirüs nedeniyle entübe edildi. Ali Genç, "Ne yazık ki Şenay kızımız da entübe edildi. Biz koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 5 kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz" dedi.

20.02.2022 - 09:58 | | Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA)
Şenay Genç Yalçınkaya entübe edildi! 10 yeni mezar yeri hazırlanmıştı....
Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi!
Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi!
Koronavirüsten 8 akrabasını kaybeden Şenay da entübe edildi!
Haberin Tüm Fotoğrafları

İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020’de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti. Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021’de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.

AİLENİN 25 ÜYESİ AŞILANDI

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarla beraber Genç ailesinde yaklaşık 10 aydır kimse koronavirüse yakalanmadı.

Şenay Genç Yalçınkaya entübe edildi 10 yeni mezar yeri hazırlanmıştı....



HASTALIK AĞIR SEYREDİYOR

Genç ailesinin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Ailenin bir üyesi daha aynı hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya, 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi altında tutulduğu Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Durumu ağır olan kadının yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

'GENLERİMİZ ARAŞTIRILSIN'

3 kardeşi, 2 baldızı, yeğeni, kayınbiraderi ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç (63), koronavirüsle büyük bir sınav verdiklerini belirterek, "Koronavirüsten 8 yakınımızı kaybettik. Ne yazık ki Şenay kızımız da entübe edildi. Biz koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 5 kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz. Biz aşılarımızı olduk, ‘her şey bitti’ diye sevinmiştik, sevincimiz kursağımızda kaldı. Ne yapacağız bilemiyorum. Aşılarımız mı bize fayda etmedi? Genlerimizde mi problem var? Başından beri hep söylüyoruz. Bizim genlerimiz araştırılsın" dedi.

Koronavirüs pandemisiyle ilgili güzel haber! Sona yaklaştık! Pandemi bitiyor
İlgili Haber
Koronavirüs pandemisiyle ilgili güzel haber! Sona yaklaştık! Pandemi bitiyor
AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
İlgili Haber
AK Parti'li yönetici ile annesi, bir hafta arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs ölümden sonra bile peşini bırakmadı! Sonuçlar doktorları şaşırttı: Ölümünden sonraki altı hafta içinde...
İlgili Haber
Koronavirüs ölümden sonra bile peşini bırakmadı! Sonuçlar doktorları şaşırttı: Ölümünden sonraki altı hafta içinde...

 

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya-Ukrayna krizinde flaş iddia! Suriye ve Libya'ya damga vurmuşlardı, savaş çıkarmak için devredeler

    Rusya-Ukrayna krizinde flaş iddia! Suriye ve Libya'ya damga vurmuşlardı, savaş çıkarmak için devredeler

    Sözleşmeli personelleri ilgilendiren flaş detay! Kesinti yapılmadan ödenecek

    Sözleşmeli personelleri ilgilendiren flaş detay! Kesinti yapılmadan ödenecek

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya-Ukrayna krizinde flaş iddia! Suriye ve Libya'ya damga vurmuşlardı, savaş çıkarmak için devredeler

    Rusya-Ukrayna krizinde flaş iddia! Suriye ve Libya'ya damga vurmuşlardı, savaş çıkarmak için devredeler

    Sıradaki Haber
    Sözleşmeli personelleri ilgilendiren flaş detay! Kesinti yapılmadan ödenecek

    Sözleşmeli personelleri ilgilendiren flaş detay! Kesinti yapılmadan ödenecek

    Sıradaki Haber
    Maske yasağı kalkıyor mu? Yarı yarıya düştü

    Maske yasağı kalkıyor mu? Yarı yarıya düştü

    Sıradaki Haber
    Elektrik faturasına alternatif! 20 yıl bedava kullanma ve gelir elde etme fırsatı!

    Elektrik faturasına alternatif! 20 yıl bedava kullanma ve gelir elde etme fırsatı!

    Sıradaki Haber