°
Şehir seçiniz
    BİST2.0321.12EURO15.470.15USD13.650.54ALTIN831.820.32
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKoronavirüs pandemisiyle ilgili güzel haber! Sona yaklaştık! Pandemi bitiyor
    HaberlerYaşam Haberleri Koronavirüs pandemisiyle ilgili güzel haber! Sona yaklaştık! Pandemi bitiyor
    ABONE OL

    Koronavirüs pandemisiyle ilgili güzel haber! Sona yaklaştık! Pandemi bitiyor

    Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika açıklaması! Uzman isimlerden koronavirüs pandemisiyle ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Uzman isimler, "Türkiye normalleşme çalışmalarıyla dünyaya öncü oldu. Omicron’da da piki gördük. Artık inişe geçtik. Hastaneye yatış ve yoğun bakım sayıları iyice düştü. Toplumsal aşılanma oranımız yüksek. Yerli aşımız da var. Yeni mutasyon çıkmazsa pandemi sona erecek." ifadelerini kullandı.

    19.02.2022 - 08:03 |
    Koronavirüs pandemisiyle ilgili güzel haber! Sona yaklaştık! Pandemi bitiyor

    Kovid-19'un Omicron varyantının hastalar üzerindeki hafif etkileri, aşılama oranlarının yüksekliği, vaka sayılarının pik seviyeden aşağıya doğru düşmeye başlaması pandemide mutlu sona yaklaşıldığının müjdecileri oldu.

    'NORMALLEŞME DERSİ VERDİK'

    Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit: Avrupa yasakları daha yeni kaldırıyor. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz aslında yasakları onlardan çok önce kaldırarak, diğer ülkelere öncülük etti. Maske, kişisel tedbirler ve aşı dışında uygulanan yasak yok Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu normalleşme çalışmaları dünyaya örnek oldu. Omicron varyantından sonra okulların açılması, tedbirlerin kaldırılması kararı öncülük etti. Türkiye Omicron pikini de gördü. Artık inişe doğru geçtik. Hastane yatış ve yoğun bakım oranları iyice düştü. Artık ayakta çok hafif geçiriliyor. Bunda varyantın etkisi olduğu kadar toplumun aşılanma oranının yüksek olmasının da etkisi var. Yeni bir mutasyon çıkmaz ise endemik (belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana gelen salgın hastalık) haline gelecek ve bir süre sonra kaybolacak diye düşünüyorum. Kovid'de grip gibi bir tür. Kovid de bir aşıda bitmeyecek. 'Bir aşı oldum bundan sonra ömür boyu aşılanmama gerek yok' diyemiyoruz. Aşının tekrarlanması gerekiyor. Hatırlatma dozunuzu olun.

    TURKOVAC BÜYÜK ŞANS

    Türkiye'nin şu anda bir şansı var. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın gözeteminde, destekleriyle üretilen dünyada nadir aşısı olan ülkelerden biriyiz. Turkovac aşımız var. Aşı problemimiz yok. Aşı tedarik edilecek mi edilmeyecek mi gibi problemimiz yok. Güvenebileceğimiz, kendi bulduğumuz, kendi ürettiğimiz aşımız var.

    KALABALIK ORTAMDAKİLER VE HASTALAR DIŞINDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKABİLİR

    Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Yaygın aşılama ve hızlı bulaşmayı da göz önünde bulundurursak toplumsal bağışıklığa yaklaşıyoruz. Mart ayından sonra pandemi gündemimizden çıkacak. Gelecek ay günlük vaka sayıları 30 binlere inmeye başlayacak. Kalabalık ortamlarda kullanılması ve hasta kişilerin takması dışında maske zorunluluğu kalkabilir.

    'AŞILAR YAPILDIĞI TAKDİRDE VİRÜSTEN KORUNMA TEDBİRİNE GEREK KALMAYACAK'

    Uzman Dr. Erkan Temizkan: Havaların ısınmaya başlamasıyla ve kişiler aşılarını tam yaptırdığı takdirde virüsten korunma büyük bir oranda bizim için tehdit olmaktan çıkacaktır. Kişiler aşılandığı takdirde virüs tamamen ortadan kalkmasa, yeni mutasyonlara uğrasa bile aşılar etkili olacağından virüs artık toplumsal bir tehdit olmaktan çıkacaktır. Virüsün direkt olarak öldürücü bir etkisi ancak viremi (virüsün tüm kana yayılması) yoluyla olmaktadır. (Sabah)

    18 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!
    İlgili Haber
    18 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!

    GÜNCEL HABERLER

    İkinci el araba fiyatlarında son dakika açıklaması! 30 yıldır ilk kez oluyor! Yüzde 15...

    İkinci el araba fiyatlarında son dakika açıklaması! 30 yıldır ilk kez oluyor! Yüzde 15...

    Fahiş yumurta fiyatları sonrası harekete geçildi! Bakanlık duyurdu

    Fahiş yumurta fiyatları sonrası harekete geçildi! Bakanlık duyurdu

    1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oluyor! Bakan duyurdu

    1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oluyor! Bakan duyurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İkinci el araba fiyatlarında son dakika açıklaması! 30 yıldır ilk kez oluyor! Yüzde 15...

    İkinci el araba fiyatlarında son dakika açıklaması! 30 yıldır ilk kez oluyor! Yüzde 15...

    Sıradaki Haber
    Miraç Kandili ne zaman? Kandil ne zaman 2022? İşte Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi!

    Miraç Kandili ne zaman? Kandil ne zaman 2022? İşte Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi!

    Sıradaki Haber
    15 bin lira ödeniyor! Karşılıksız 5 yıl sınırı var...

    15 bin lira ödeniyor! Karşılıksız 5 yıl sınırı var...

    Sıradaki Haber
    Charlie Chaplin'in gerçek yüzü! 2000'den fazla kadınla ilişki ve cinsel istismar suçu...

    Charlie Chaplin'in gerçek yüzü! 2000'den fazla kadınla ilişki ve cinsel istismar suçu...

    Sıradaki Haber