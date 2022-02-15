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DünyaKoronavirüs ölümden sonra bile peşini bırakmadı! Sonuçlar doktorları şaşırttı: Ölümünden sonraki altı hafta içinde...
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Koronavirüs ölümden sonra bile peşini bırakmadı! Sonuçlar doktorları şaşırttı: Ölümünden sonraki altı hafta içinde...

Dünya bu vakayı konuşuyor. İtalya'da boğularak ölen Ukraynalı bir adamın cansız bedenini inceleyen bilim adamları, ölümünden sonraki altı hafta içinde 28 kez Kovid-19 pozitif sonucuna ulaştı.

15.02.2022 - 17:16 |
Koronavirüs ölümden sonra bile peşini bırakmadı! Sonuçlar doktorları şaşırttı: Ölümünden sonraki altı hafta içinde...

Bilim dünyası İtalya'dan gelen haberi konuşuyor. Zira boğulan Ukraynalı bir adamın Kovid-19 sonuçları tam 28 defa pozitif çıktı.

Bilim insanlarına göre, İtalya'da boğulan Ukraynalı adamın cansız bedeni ölümünü takip eden altı hafta içinde 28 defaya kadar Kovid-19 pozitif çıktı.

İtalya'nın Chieti kentinde fırtınalı bir havada, arkadaşlarıyla birlikte denizde yüzen 41 yaşındaki adam kayboldu.

Journal of Medicine Case'de yayınlanan bir araştırmaya göre cesedi, kaybolduktan 16 saat sonra kayaların arasına sıkışmış halde bulundu.

Ölümünden önce adamın asemptomatik olduğu düşünülüyordu. İtalya'nın D'Annunzio Üniversitesi'ndeki bilim adamlarına göre, ölen kişinin otopsisi kapsamında yapılan Covid testinde sürüntü sonucu pozitif çıktı.

Talihsiz adam 41 gün boyunca tamamı pozitif olan 28 teste tabi tutuldu. Adamın cesedi, Chieti Hastanesi morgunda, sızdırmaz bir su geçirmez çanta içinde 4 derecede muhafaza edildi.

Bir cesetten enfeksiyon bulaşmasına dair sınırlı veri varken, bu, kişi öldükten sonra bile Kovid-19 enfeksiyonunun bir vücutta ne kadar süre hayatta kalabileceğine dair bilgi veren alışılmadık bir örnek.

Üniversitenin İleri Araştırmalar ve Teknoloji Merkezi'nden araştırmacılar, 'Mevcut vaka, SARS-CoV-2 RNA'nın ölümden 41 gün sonrasına kadar hayatta kaldığını ortaya koyuyor' dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Patologların bir cesede dokunmanın güvenli olduğunu bilmeleri için, kalıcılığına ilişkin veriler kritik öneme sahip ve virüsün bulaşıcılığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.'

Ukraynalı adamın 41 gün sonra defnedilmesi nedeniyle daha fazla test yapılamadı.

Bununla birlikte, örnek, araştırmacılara göre 'sadece olası şiddetli akut solunum sendromu Koronavirüs 2 ile ilgili ölümde değil, tüm otopsi vakalarında ölüm sonrası sürüntülerin önemini' vurguluyor.

Uzmanlar ayrıca, başlangıçtaki viral yük düşük olsa bile, ölümden uzun bir süre sonra virüs pozitifliğinin belirlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

 

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