GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTarlasında servet buldu! Meteorit olabilir, gramı 60 dolar...
HaberlerGündem Haberleri Tarlasında servet buldu! Meteorit olabilir, gramı 60 dolar...
ABONE OL

Tarlasında servet buldu! Meteorit olabilir, gramı 60 dolar...

Denizli'de geçen yaz tarlasında, bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları bulan Ali Urhan (54) örnek alıp, Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (YEBİM) götürdü. Yapılan incelemede taşın 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit (gök taşı) olabileceği tespit edildi. Meteoritin gramının 60 dolar olduğunu söyleyen Urhan, tarlasına piyango düşmüş gibi hissettiğini söyledi.

20.02.2022 - 12:36 | | Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
Tarlasında servet buldu! Meteorit olabilir, gramı 60 dolar...

Çivril ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ali Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu ve bunları toplayıp evine götürdü.

Tarlasında servet buldu Meteorit olabilir, gramı 60 dolar...

Urhan, taş parçalarından örnek alıp, YEBİM'e götürdü. Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit olabileceği tespit edildi. YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir" denildi.

Tarlasında servet buldu Meteorit olabilir, gramı 60 dolar...

'SAKLAMAK İÇİN BANKADA KASA KİRALAYACAĞIM'

Meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini söyleyen Ali Urhan, "Testlerle meteorit olabileceğini kanıtladık. Meteorların alıcısı genellikle yurt dışından oluyormuş, ben de taşı satmak istiyorum.

Tarlasında servet buldu Meteorit olabilir, gramı 60 dolar...

Gramını yaklaşık 60 dolardan alıyorlarmış, meteor tarlama düştüğü için sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum. Taşın güvenliği için bankada kasa kiralayıp, orada saklayacağım. Bana ulaşan biri Bulgaristan'a gitmemiz gerektiğini ve alıcıların orada olacağını söyledi. Can güvenliğimden endişe edip, gitmedim" dedi.

GÜNCEL HABERLER

Evlerdeki gizli tehlike için kritik uyarı! Binalarda bodrum ve zemin katlarda...

Evlerdeki gizli tehlike için kritik uyarı! Binalarda bodrum ve zemin katlarda...

Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

Geri dönüyor! Yarın başlıyor, salı gününden itibaren şiddeti artacak, günlerce devam edecek...

Geri dönüyor! Yarın başlıyor, salı gününden itibaren şiddeti artacak, günlerce devam edecek...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evlerdeki gizli tehlike için kritik uyarı! Binalarda bodrum ve zemin katlarda...

Evlerdeki gizli tehlike için kritik uyarı! Binalarda bodrum ve zemin katlarda...

Sıradaki Haber
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

Sıradaki Haber
Para iadesi ile ilgili flaş karar! CİMER'E başvurdu, SGK 5 katı..

Para iadesi ile ilgili flaş karar! CİMER'E başvurdu, SGK 5 katı..

Sıradaki Haber
65 yaşını dolduran hekim re’sen emekliye sevk edilir mi?

65 yaşını dolduran hekim re’sen emekliye sevk edilir mi?

Sıradaki Haber