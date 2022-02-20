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Mardin'de kuduz paniği! Yedi kişiyi ısıran köpek...

Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşlara saldırarak 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı. Köpeğin kuduz çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

20.02.2022 - 12:59 | | İHA
Mardin'de kuduz paniği! Yedi kişiyi ısıran köpek...

Derik Bahçelievler Mahallesi'nde 15 Şubat'ta bir sokak köpeği vatandaşlara saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Çakı, Ali Osman Karabat, Resul Yıldız, Kübra Ölçer, Mehmet Yıldız, Ergül Esen ve Mölkiye Ölçer, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardinde kuduz paniği Yedi kişiyi ısıran köpek...

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılara kuduz aşısı yapıldı. Vatandaşlara saldıran köpeğin Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda alınan numunesinin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan tetkikleri neticesinde kuduz olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalleye 6 ay süre ile her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş ve çıkışı yasaklandı.

Mardinde kuduz paniği Yedi kişiyi ısıran köpek...

Mahallede kuduz hastalığı nedeniyle karantina uygulandığı çevre ilçelere haber verilirken, mahalle giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" tabelaları asıldı. Belediye, sesli uyarılar yaparak vatandaşlara hayvanların serbest dolaşmasının yasak olduğu bilgisini verdi.

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