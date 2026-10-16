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Altın alırken veya bozdururken kandırılmayın! Uzman isim uyardı: Oto ekspertizdeki olay altında da var

16.10.2026 - 00:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; altın alırken veya bozdururken vatandaşların dolandırılmamak için ayar evlerinde ekspertiz yaptırmaları gerektiğini söyledi. Şahin, "Oto ekspertizdeki olay altında da var" dedi.

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; altın alım ve satımında vatandaşların ve sarrafların mağduriyet yaşamaması için önemli uyarılarda bulundu.

2Altın alırken veya bozdururken kandırılmayın! Uzman isim uyardı: Oto ekspertizdeki olay altında da var

Altınların ayarını ölçen cihazlarla gerçek değerinin tespit edilebildiğini belirten Şahin, özellikle bilezik ve takı alırken ya da bozdururken ayar kontrolü yaptırılmasını tavsiye etti.

3Altın alırken veya bozdururken kandırılmayın! Uzman isim uyardı: Oto ekspertizdeki olay altında da var

Altınlar için de oto ekspertizine benzer bir sistemin bulunduğunu ifade eden Şahin, "Artık altınlar için de ekspertiz yapılabiliyor.

4Altın alırken veya bozdururken kandırılmayın! Uzman isim uyardı: Oto ekspertizdeki olay altında da var

‘Ayar evi’ dediğimiz, her şehirde sarrafların içerisinde altınların, bileziklerin ve takıların ayarını ölçen makineler var. Aynı oto ekspertizde olduğu gibi, arabayı gösterip bir problem varsa önceden öğreniyoruz. Aynı şey sarraflar için de geçerli" diye konuştu.

5Altın alırken veya bozdururken kandırılmayın! Uzman isim uyardı: Oto ekspertizdeki olay altında da var

"Altının ayarı düşük olabilir"

Vatandaşların satın aldıkları veya bozdurdukları altınların ayarının düşük olabileceğine ya da altının yalnızca altın suyuna batırılmış olabileceğine dikkat çeken Şahin, bu riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

6Altın alırken veya bozdururken kandırılmayın! Uzman isim uyardı: Oto ekspertizdeki olay altında da var

Ayar ölçüm cihazları sayesinde altının gerçek ayarının öğrenilebildiğini kaydeden Şahin; "Bu cihazla altının ayarının gerçekte ne olduğunu öğrenebiliyoruz. Sarraflar da bunu yapıyor ve kandırılmıyoruz" ifadelerini kullandı.

7Altın alırken veya bozdururken kandırılmayın! Uzman isim uyardı: Oto ekspertizdeki olay altında da var

Darphanede basılan altınlar dışındaki bilezik ve takıların alımında veya bozdurulmasında kontrolün önemine değinen Şahin, vatandaşların işlem öncesinde ayar evlerine başvurmasını önerdi.

8Altın alırken veya bozdururken kandırılmayın! Uzman isim uyardı: Oto ekspertizdeki olay altında da var

Şahin; "Darphanede basılan altınlar hariç, onun dışındaki bilezik ve takıları alıyorsak veya bozduruyorsak kesinlikle önce bir ayar evinde değerini öğrenip kandırılmadan almamız bizim için daha sağlıklı olur. Oto ekspertizdeki olay altında da var" dedi.

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