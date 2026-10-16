Altın alırken veya bozdururken kandırılmayın! Uzman isim uyardı: Oto ekspertizdeki olay altında da var

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‘Ayar evi’ dediğimiz, her şehirde sarrafların içerisinde altınların, bileziklerin ve takıların ayarını ölçen makineler var. Aynı oto ekspertizde olduğu gibi, arabayı gösterip bir problem varsa önceden öğreniyoruz. Aynı şey sarraflar için de geçerli" diye konuştu.