Milyonda bir görülen vaka Ereğli'de yaşandı: Öksürürken kalp damarı yırtılan kadın ölümden döndü

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Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki kadın hasta, geçirdiği zatürreye bağlı şiddetli öksürük nöbetinin ardından göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Muayene sırasında kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta acil olarak anjiyoya alındı. Yapılan incelemelerde, hastanın sağ ana kalp damarının şiddetli öksürüğün oluşturduğu göğüs içi basınca dayanamayarak kendiliğinden yırtıldığı tespit edildi. Tıp literatüründe milyonda bir rastlanan ve ölümcül risk taşıyan yırtık, uzman hekimlerin damar içerisine taktığı stentle kapatıldı.

"'Hocam sanki şuramda bir şey kopuyor'" dedi gerçeği hastanede öğrendi

Hastanın hiçbir kronik hastalığı veya risk faktörü bulunmadığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman, hastanın geliş sürecini ve damarın yırtılma anını şu sözlerle anlattı:



"Şimdi şöyle; hastamız 52 yaşında bir kadın hasta. Bilinen herhangi bir hastalığı, herhangi bir risk faktörü, sigarası, alkolü, aile hikayesi, tansiyonu, şekeri dediğimiz, yani kalp damar tıkanıklığına neden olabilecek hiçbir risk faktörü olmayan bir hasta zatürre oluyor.

Zatürreye bağlı da öksürüğü gelişiyor. Öksürük gittikçe şiddetlenmeye başlıyor ve şiddetli öksürük sonrası ilgili branş hekimimize başvuruyor ve burada muayenesi yapılırken zatürre olduğu tespit ediliyor. Bu sırada hasta muayene sırasındayken öksürüğünün tekrar şiddetli bir öksürük atağı olması üzerine kendi tabiriyle videosunda da göreceğiniz üzere 'Hocam sanki şuramda bir şey kopuyor' şeklinde doktor beye derdini anlatıyor. Sonra akabinde hasta ilerleyen saatlerde biraz daha göğüs ağrısının gelişmesi üzerine kötüleşiyor ve tarafımıza başvuruyor."

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Yırtılan yere yapay damar yolu yapıldı

Şikayetlerin ilerlemesiyle hastayı acil anjiyoya aldıklarını ve öksürüğe bağlı damar yırtılmasının literatürde milyonda bir görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Yaman, operasyon detaylarını şu şekilde aktardı:



"Biz hastayı hemen hızlıca anjiyoya aldık çünkü kalp krizi değerlerinde artma vardı. Kalp anjiyosu sonrası diğer damarlarında hiçbir sıkıntı olmadığını gördük fakat kalbin sağ ana koroner arteri dediğimiz RCA arterinde büyükçe bir yırtık, yani bir damar içerisindeki bir ateroskleroz dediğimiz plağa bağlı değil de normal yapıdaki bir damarın kendiliğinden yırtıldığını gördük.

Biz buna tıpta spontan diseksiyon diyoruz, yani kendiliğinden yırtılma. Bu genelde ne zaman olur? Travmalarda olur. Bizim en çok sık gördüğümüz durumlardan biri en başında travmadır; trafik kazalarıdır, göğse darbedir, travmalarda görürüz ama bazen de işte göğüs içi basıncı artırıcı böyle öksürük gibi, ileri derece zorlayıcı ıkınma gibi durumlarda da gösterilmiş vakalar var. Bu hastamızda şiddetli öksürüğe bağlı olarak göğüs içi basıncının artmasına bağlı olarak sağ koroner arteri dediğimiz kalbin sağ ana damarında gelişen bir yırtık olduğunu tespit ettik. Hemen hızlıca oraya stent takarak yırtığı kapattık ve hastayı şifa ile taburcu ettik. Çok nadir bir durumdur bu. Hatta şöyle söyleyeyim; milyonda bir ihtimaldir öksürüğe bağlı kalp damarının yırtılması. Milyonda bir ihtimaldir, dolayısıyla çok nadir bir durumdur yani."

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Zamanında gelinmese hasta olduğu yerde hayatını kaybedebilirdi

Gecikme yaşanması durumunda tablonun ölümle sonuçlanacağını söyleyen ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Yaman, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Şimdi bizim özellikle belli bir yaştan sonra hastalarımıza en çok önerdiğimiz şeyler rutin kontrollerdir. Yani biz bunları zaten rutin olarak kardiyovasküler hastalık dediğimiz kalp damar hastalıkları dünyada ölümlerin en sık sebebidir. Dolayısıyla da biz 40 yaşını geçmiş her erkek, postmenopozal her bayan ya da aile hikayesi olan, sigara içiciliği olan, risk faktörleri olan, tansiyonu, şekeri olan hastaların mutlaka rutin kontrollerini yapmasını öneririz.

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Bunun dışında bu hasta özelinde konuşursak eğer; eğer bir hastalığınız varsa lütfen bu grip olabilir, bu nezle olabilir, bu bir bel ağrısı, bir ayak ağrısı, bir parmak ağrısı dahi olduğunda lütfen bunu ilgili branş hekimleriyle halledelim. Yani hekim görüşü alalım. Bir ilaç kullanacaksak hekim görüşü alalım ve şikayetlerimizi geciktirmeyelim. Her hastalık önceden bize bir şekilde bir uyarı verir ve bizim bunu dikkate almamız lazım. Bu hasta özelinde de öksürük hepimizin her gün yaşadığı neredeyse, ayda bir kere iki kere yaşadığımız, gribal enfeksiyona özellikle mevsimsel geçişlerden dolayı çok sık yaşadığımız şeyler ama öksürük eğer belli bir süre sonra geçmiyorsa ya da şiddetliyse, normalin dışında bir seyir gösteriyorsa mutlaka bunun tedavisine yönelik olarak ilgili branş hekimleriyle görüşelim, onların fikirlerini alalım, muayenemizi olalım ve tedavimizi olalım. İşte gördüğümüz gibi basit bir öksürük şurubuyla geçecek bir öksürüğün şiddetlenmesi sonrası damar yırtılmış ve bu ölümcüldür maalesef. Yani bu hastamız şanslı bir hasta. Hasta olduğu yerde yığılabilirdi. Bu yırtık parsiyel bir yırtık dediğimiz parçalı bir yırtıktı. Yoksa tama yakın bir yırtık olsa kalbin etrafına kanama, göğüs içerisine kanama ve ölümle sonuçlanır maalesef ve çok hızlı ilerleyen durumlar. Dolayısıyla da hastalıklarımızı lütfen hiçbir şekilde basit ya da küçük bir hastalık büyük bir hastalık, halk tabiriyle söylüyorum, 'bu hastalık küçük çabuk geçer, büyük hastalık' demeyelim. Her hastalığı ilgili branş hekimine danışalım ve hekim önerisiyle mutlaka tedavi olalım."