Sason'da rekor fiyata satıldı! 1 kilogramı 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere teslim edildi
14.10.2026 - 20:23Güncellenme Tarihi:
Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen 2026 yılı 4. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivalinde açık artırmayla 400 bin liraya satılan 1 kilogram Sason balının bedeli, üreticilere çek olarak takdim edildi.
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"Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında gerçekleştirilen festivalde, Sason balı açık artırmada 400 bin liraya alıcı bularak dikkatleri üzerine çekmişti.
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Rekor fiyata satılan balın bedelinin üreticilere aktarılması dolayısıyla çek takdim töreni düzenlendi.
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Sason'un doğal zenginlikleri ve üreticilerin emeğiyle öne çıkan balının marka değerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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İlçenin tarımsal üretim potansiyelini güçlendirmek ve üreticilerin emeğinin karşılığını almasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.