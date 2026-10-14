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GündemSason'da rekor fiyata satıldı! 1 kilogramı 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere teslim edildi
HaberlerGündem Haberleri Sason'da rekor fiyata satıldı! 1 kilogramı 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere teslim edildi

Sason'da rekor fiyata satıldı! 1 kilogramı 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere teslim edildi

14.10.2026 - 20:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen 2026 yılı 4. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivalinde açık artırmayla 400 bin liraya satılan 1 kilogram Sason balının bedeli, üreticilere çek olarak takdim edildi.

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1Sason'da rekor fiyata satıldı! 1 kilogramı 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere teslim edildi

"Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında gerçekleştirilen festivalde, Sason balı açık artırmada 400 bin liraya alıcı bularak dikkatleri üzerine çekmişti.

2Sason'da rekor fiyata satıldı! 1 kilogramı 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere teslim edildi

Rekor fiyata satılan balın bedelinin üreticilere aktarılması dolayısıyla çek takdim töreni düzenlendi.

3Sason'da rekor fiyata satıldı! 1 kilogramı 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere teslim edildi

Sason'un doğal zenginlikleri ve üreticilerin emeğiyle öne çıkan balının marka değerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

4Sason'da rekor fiyata satıldı! 1 kilogramı 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere teslim edildi

İlçenin tarımsal üretim potansiyelini güçlendirmek ve üreticilerin emeğinin karşılığını almasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

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