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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 kişi yakalandı

Ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

03.02.2023 - 14:10 | | DHA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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