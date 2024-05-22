Kuyumcu dolandırıldı! Taksici sır perdesini araladı

Şırnak'ın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde taksi durağı sahibi Murat Polat, telefonda kendini eczacı olarak tanıtıp, Mersin Şehir Hastanesi'ne gitmek istediğini söyleyen kişiye 4 bin liraya götürebileceğini söyledi. Teklifi kabul eden müşteri, Polat'ın banka hesabına 180 bin lira gönderdi.

Müşteriye yüksek meblağın sebebini soran Polat, "Bizim bir işimiz çıktı. Sen Mersin'e git, aracına ilaç yükleyecekler. Paranın 176 bin lirasını göndereceğim banka hesabına aktar. İlaçları da Adana'ya getir"cevabı aldı. Durumdan şüphelenen Polat, 180 bin lirayı çektikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbarda bulundu.

KUYUMCUYU HAKİM OLARAK TANITARAK DOLANDIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giden Polat, dolandırıcılıkta 'hesapçı' olarak kullanıldığını öğrendi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, paranın Şırnak'ın Cizre ilçesindeki kuyumcu S.İ. tarafından gönderildiğini saptadı. Araştırmasını derinleştiren ekipler, S.İ.'yi telefonlara arayıp, kendini Şırnak Adliyesi'nde hakim olarak tanıtan kişinin, "Annem hastaneye kaldırıldı, acil paraya ihtiyacım var. Parayı hesabıma gönderin, evdeki altınları bir kişiyle size ulaştıracağım" diyerek dolandırdığını belirledi.

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PARAYI GÖNDERMESİ İÇİN TEHDİT DE ETMİŞ

Taksicilerin, zaman zaman bu tür dolandırıcılık olaylarında mağdur olduğunu belirten Murat Polat, "Bizden hesap numarası istedi; 2 saat sonra yüklü miktarda para yattı. Arayıp, sorduğumuzda ise parayı çekmemizi ve başka bir hesaba aktarmamızı söyledi. Ben de bu olaydan şüphelendim. Bu sırada arayıp, paranın bir an önce yatırılmasını isteyip, suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyerek tehdit etti. Hemen emniyete gelip, ihbarda bulundum. Paranın asıl sahibi Şırnak'ta bir kuyumcuymuş. Bizi de dolandırıcılığa ortak etmek istemişler" dedi.

MESLEKTAŞLARINI 'DOLANDIRICILIK' KONUSUNDA UYARDI

Meslektaşlarını dolandırıcılık konusunda uyaran Polat, "Sık sık cep telefonlarımıza 'dolandırıcılık' konusunda uyarı mesajları geliyordu. Zaten polislerimiz de bu konularda mağdur olmamamız için bizi ziyaret edip, bilgilendirme çalışması yapıyorlar. Bir başka insanın daha canının yanmasını istemeyiz. Meslektaşlarıma bu tip durumlarda direkt polise ulaşmasını, başkasının hesabına kesinlikle para göndermemesini tavsiye ediyorumö dedi.

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Polis ekipleri, Polat ile birlikte banka şubesine gidip, dolandırılan 180 bin lirayı kuyumcu S.İ.'nin hesabına gönderdi. Şırnak polisi ise dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.