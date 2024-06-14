Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok ABD'de yakalandı
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve Cihantimur Tok'un Türkiye'nin iade talebi kapsamında yakalandığını bildirdi.
İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı.
ABD'DE YAKALANDILAR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazar Tok ve oğlunun ABD'de yakalandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." dedi.
NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.