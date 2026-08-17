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Karadeniz'den getirilen fidanlar Akdeniz'de geçim kapısı oldu! Hasat rekorla başladı, markalaşma için düğmeye bastılar!

17.08.2026 - 17:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Karadeniz'den getirilen fidanlar Akdeniz'de geçim kapısı oldu! Hasat rekorla başladı, markalaşma için düğmeye bastılar!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, yeşil doğası ve iklimiyle kentin "Karadeniz'i" olarak anılan Kalekaya Mahallesi'nde fındık hasadı heyecanı festivalle taçlandı.

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kentin "Karadeniz'i" olarak anılan Kalekaya Mahallesi'nde fındık hasadı festivali düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Onikişubat Belediyesi ve Kalekaya Mahalle Muhtarlığı işbirliğiyle düzenlenen festivalde, fındık yarışması düzenlendi.

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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, festivaldeki konuşmasında, Kalekaya'nın fındık üretimiyle önemli bir tarımsal değere sahip olduğunu söyledi.

Karadenizden getirilen fidanlar Akdenizde geçim kapısı oldu Hasat rekorla başladı, markalaşma için düğmeye bastılar

Kalekaya'nın coğrafi yapısı ve ikliminin fındık üretimine elverişli olduğunu belirten Toptaş, bölgede fındık üretiminin yıllar önce Karadeniz'e çalışmaya giden vatandaşların fındık fidanlarını mahalleye getirerek yetiştirmesiyle başladığını hatırlattı.

Toptaş, fındığın bölgede ailelerin önemli geçim kaynaklarından biri haline geldiğini ifade ederek, belediye olarak üreticileri desteklemeye, ürünlerin tanıtımına ve markalaşmasına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kalekaya Mahalle Muhtarı Hasan Biricik de mahallenin fındık üretimindeki potansiyeline dikkati çekerek, festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Festival, konser, bando gösterisi ve fındık yarışmasının ardından sona erdi.

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