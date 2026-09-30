Alacak kavgasında av tüfeğiyle vurulan 2 kardeş yaralandı

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Olay, saat 22.00 sıralarında Akyer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Günay K. (38), alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle Tayfun Ç. ve kardeşi Suat Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Günay K., av tüfeğiyle Tayfun Ç. ve Suat Ç.’yi bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralı iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Tayfun Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından şüpheli Günay K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.