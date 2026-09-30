Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAlacak kavgasında av tüfeğiyle vurulan 2 kardeş yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Alacak kavgasında av tüfeğiyle vurulan 2 kardeş yaralandı

Alacak kavgasında av tüfeğiyle vurulan 2 kardeş yaralandı

30.09.2026 - 01:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)

Alacak kavgasında av tüfeğiyle vurulan 2 kardeş yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Günay K.’nın (38) av tüfeğiyle ateş açtığı Tayfun Ç. ile kardeşi Suat Ç. yaralandı. Şüphelinin gözaltına alındığı olayda yaralanan iki kardeşten Tayfun Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 22.00 sıralarında Akyer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Günay K. (38), alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle Tayfun Ç. ve kardeşi Suat Ç. ile tartıştı.

İLGİLİ HABER

Ardahan'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü
Ardahan'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü

Tartışmanın büyümesi üzerine Günay K., av tüfeğiyle Tayfun Ç. ve Suat Ç.’yi bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti
Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Yaralı iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Tayfun Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından şüpheli Günay K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Alacak kavgasında av tüfeğiyle vurulan 2 kardeş yaralandı
#Gündem

Alacak kavgasında av tüfeğiyle vurulan 2 kardeş yaralandı

Ardahan'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü
#Gündem

Ardahan'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü

Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti
#Gündem

Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti