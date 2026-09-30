Ardahan'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü

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Ardahan'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Ardahan-Kars karayolu beyaza büründü. Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Ardahan-Kars karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.