Ardahan'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü
30.09.2026 - 00:52Güncellenme Tarihi:
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.
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Ardahan'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Ardahan-Kars karayolu beyaza büründü. Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Ardahan-Kars karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.