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Ardahan'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü

30.09.2026 - 00:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ardahan'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.

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Ardahan'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Ardahan-Kars karayolu beyaza büründü. Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Ardahan-Kars karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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