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İstanbul'da yağmur etkili oldu! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Mega kent İstanbul'da akşam saatlerine doğru yağmur etkili oldu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

14.06.2024 - 21:05 | | İHA
İstanbul'da yağmur etkili oldu! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Son günlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerine doğru yağmur bastırdı. Mega kentin en işlek noktalarından olan Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kimisi metro ve otobüs duraklarına sığınırken; kimisi ise kıyafetiyle çantasıyla kafasını kapatarak ıslanmamaya çalıştı. Yağmur şemsiye satan esnafa yaradı. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye aldıkları görüldü.

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