Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur böyle yakalanmış

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen kazada Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil, yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpmış, kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası sürücü belgesi olmayan Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan, oğlu hakkında da 'Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan yakalama kararı çıkarmıştı. 7 Mart'ta da anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayla ilgili Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un, Türkiye'nin iade talebi üzerine ABD'de yakalandığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

BOSTON'DA YAKALANDILAR, GÖZALTINA ALINDILAR

aHaber'de yer alan habere göre, Eylem Tok ile oğlu Timur'un yakalanması ile ilgili detayları açıkladı. Rüya Akkuş'un edindiği bilgiye göre Türkiye'nin başvurusu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ABD'li yetkililerle görüşmesi sonrası cani anne ile katil oğlu adım adım takibe alındı. Daha önce New York'ta görüntülenen ikili, Boston'da yakalandı. Kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

ACİ AİLESİ KONUŞTU: YÜREĞİMİZDEKİ YÜK KALKTI

Baba Özer Aci "Haberi basından öğrendik. Adalet bakanımız başından beri takipçisi olduğunu ve takip ettiğini söyledi. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu olayın daha başlangıcı, tutuklandılar, yargılanacaklar ceza alacaklar. Biz sabırla mücadelemize devam edeceğiz. Acımızı acısı olarak paylaşan birçok insan var. Haberi alınca sevindik yüreğimize bir benze su serpildi. O duyguyu tarif edemem. Sevinçten ağladık" dedi. Adalet yerini bulacak diyen baba Özer Aci, sözlerine şöyle devam etti:

Ben Eylem Hanım'a defalarca "Gel adalete teslim ol. Eli kelepçeli ülkene gelme" dedim, fakat bizi biraz hafife aldı. Paramla kaçarım Amerika'da 120 bin dolara ev tutar izimi kaybettiririm sandı ama ben her an her dakika takipteydim takip etmeye de devam ediyorum. Kamuoyu sayesinde bunu takip ediyorduk. Adalet artık yerini bulacak.

BABA ÖZER ACİ: ABD BASININA 200 BİN DOLAR VERİLDİ!

Her an her dakika takip ediyordum. Empati kurmaya çalışıyordum. Benim kapım bacım açık ama ben eminim onlar bir gözleri arkada dolaştılar. 3 buçuk ay dışarı çıkmamak için çaba gösterdiler, Amerika'daki basına 200 bin dolar dağıtıldığını duydum ne denli doğru ne denli yanlış bilmem. Şunu hiç düşünemediler; bizim hakkımızda kırmızı bülten çıkarırlar, yakalanırız tutuklanırız... Hiç ihtimal vermediler. Hep bir plan üzerinden harekete ettiler, çok kısa bir zaman içinde yakalanacaklarına inanıyordum ben zaten.

ANNE ACİ: MAHKEMEDEN GÜZEL BİR CEZA ALMASINI İSTİYORUM

Anne Pervin Aci, "Mahkemede güzel bir ceza almasını istiyorum. Benim oğlum mezarda onun oğlunun da cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Anne de katil. O akşam ambulansı arasaydı benim oğlum belki de yaşayacaktı. Beraber ağlasaydı benimle ne olacaktı o çocuktu deyip geçecektik. Ama o katil oldu, evladının da katili oldu.