Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde

İtalya'nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci günü sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere geldiği Borgo Egnazia'da G7 Zirvesi'ne katılan ülke liderleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın fotoğraf çekimi sırasında ve sonrasında Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile sohbet ettiği görüldü.