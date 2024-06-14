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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

14.06.2024 - 21:09 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde

İtalya'nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci günü sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere geldiği Borgo Egnazia'da G7 Zirvesi'ne katılan ülke liderleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın fotoğraf çekimi sırasında ve sonrasında Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile sohbet ettiği görüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde