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Saçma avcılığının kendisi için hem spor hem de stres atma yöntemi olduğunu belirten Metin Kul, "Buraya geldiğimizde üzerimizdeki tüm stresi atıyoruz, spor yapmış oluyoruz. Yaşım 70, halen gelip burada sporumu yapıyorum. Tuttuğum fazla balığı da komşularıma dağıtıyorum. Saçma ağı ile tutuyorum. Burada genelde kefal balığı, levrek ve somon olur. Yaz dönemlerinde de barbun balığı başta olmak üzere çeşitli balıkları tutuyoruz" dedi.