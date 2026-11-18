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Gaziantep'te zeytinin önemli bir kültür olduğunu aktaran Kurt, "Gaziantep'te zeytin aslında temel kültürümüzün bir parçası ancak vatandaşlar artık zeytin yemeyi bırakmış. Şu anda elimizde 4-5 çeşit zeytin bulunuyor. Hatay usulü, Nizip cinsi, Nizip Gemlik ve Mersin Mut zeytini gibi farklı çeşitlerimiz var. Normalde daha fazla çeşit getiriyoruz. Gaziantepliler en çok küçük taneli zeytini seviyor. Çünkü bu zeytinlerin yağ oranı daha fazla olduğu için lezzeti ve kalitesi de yüksek oluyor. Küçük taneli zeytinin işlenmemiş hali 150 TL, kırılmış hali ise kalitesine ve boyutuna göre 300-350 TL arasında değişiyor" diye konuştu.