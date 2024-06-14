Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var! Kasaplar hep bunu yapıyor!
Kurban bayramı için geri sayım başladı. Şimdiden kurban yatırma ve kesme teknikleri de merak konusu oldu. Bu içerikte büyükbaş kurbanlık hayvanın nasıl yatırılması gerektiğine dair teknikleri ele aldı. Kurban kesim yerlerinde en çok kullanılan bu taktiklerle kolayca kurban yatırılabiliyor. İşte bilinmeyen kurban yatırma tekniği...
• 14 Haziran 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 15:45 • Son Güncelleme: