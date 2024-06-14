Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var! Kasaplar hep bunu yapıyor!





İstanbul'da yaşayan kasap Murat Itır, Kurban bayramında kesim sırasında yaşanan kazaların önüne geçmek için bazı tüyolar verdi. Kurbanın usulüne uygun bir şekilde yatırılması için şunları söyledi:



"Büyükbaş hayvanın yatırılmasında iki yöntem vardır: Birincisi ve az bilineni eski kasapların yaptığıdır. Burada hayvanın burun deliklerine iki parmak sokulur. Hayvan nefessiz kalacağı için kısa sürede yere yığılı. Dolayısıyla o anda müdahale ederek hayvan ayaklarından bağlanır ve hareket etmemesi için birkaç kişinin yardımıyla kesime hazır hale getirilir.