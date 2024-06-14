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Gündem Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var! Kasaplar hep bunu yapıyor!
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Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var! Kasaplar hep bunu yapıyor!

Kurban bayramı için geri sayım başladı. Şimdiden kurban yatırma ve kesme teknikleri de merak konusu oldu. Bu içerikte büyükbaş kurbanlık hayvanın nasıl yatırılması gerektiğine dair teknikleri ele aldı. Kurban kesim yerlerinde en çok kullanılan bu taktiklerle kolayca kurban yatırılabiliyor. İşte bilinmeyen kurban yatırma tekniği...

• 14 Haziran 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
• 14 Haziran 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
1 Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var Kasaplar hep bunu yapıyor

Allah'a yakınlaşma vesilesi sayılan kurban, ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan Müslümanlar tarafından kesiliyor. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana hedy deniliyor.

2 Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var Kasaplar hep bunu yapıyor



BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN NASIL YATIRILIR?

Kurban kesilen yer temizlenmeli ve derin bir çukur kazılmalıdır öncelikle. Hayvanın gözleri mutlaka bağlanmalıdır. Küçükbaş ya da büyükbaş fark etmezs hepsi kıbleye dönük olarak yatırılmalıdır. Hayvanın ayakları bağlanmalı ve hareket etmesine karşı tedbirli olunmalıdır.

3 Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var Kasaplar hep bunu yapıyor

Gerçek ve usuülüne uygun bir kurban kesiminde hayvanın yemek ve nefes borusu ve iki atardamarından en az birisi kesilmesi gerekir.

4 Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var Kasaplar hep bunu yapıyor



Hayvanın canı çıkmadan derisinin yüzülmesi ve kafasının gövdesinden ayrılması olmaz.

Çevre temiz olmalıdır.

5 Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var Kasaplar hep bunu yapıyor

Hayvan, diğer kesilen hayvanları görmemeli bu konuda mümkün mertebe özenli olunmalıdır.

6 Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var Kasaplar hep bunu yapıyor



İstanbul'da yaşayan kasap Murat Itır, Kurban bayramında kesim sırasında yaşanan kazaların önüne geçmek için bazı tüyolar verdi. Kurbanın usulüne uygun bir şekilde yatırılması için şunları söyledi:

"Büyükbaş hayvanın yatırılmasında iki yöntem vardır: Birincisi ve az bilineni eski kasapların yaptığıdır. Burada hayvanın burun deliklerine iki parmak sokulur. Hayvan nefessiz kalacağı için kısa sürede yere yığılı. Dolayısıyla o anda müdahale ederek hayvan ayaklarından bağlanır ve hareket etmemesi için birkaç kişinin yardımıyla kesime hazır hale getirilir.

7 Kurban yatırma tekniği: Büyükbaş kurbanlığın burnuna parmak sokmak bile var Kasaplar hep bunu yapıyor

Diğer yöntemde 7 metrelik bir ip alınır. Bu ipin bir ucu hayvanın boynuzlarına bağlanır. Sonra omuz hizasında getirili ve göğsünden bir kere dolanır. Doladıktan sonra aynı şekilde sırtından alınır ve karın bölgesinden bir daha bağlanır. Geriye doğru çekilir ve hayvan kısa sürede yere yığılır.