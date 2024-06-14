Aydın'da yangına müdahale eden uçak suya sert iniş yaptı

Muğla’da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale eden THK’ya ait yangın söndürme uçağı, su aldığı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.

Su ütünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaşanan kazayla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

"Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır." diyen Bakan Yumaklı şunları söyledi;

Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır.

Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.

Aydın Valisi İdris Akbıyık, kazada can kaybının olmadığını uçağın içindeki 2 pilot ve 1 memurun kurtarıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

AYDIN'DA YANGIN

Akyeniköy Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.