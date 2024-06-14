15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahıs teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, saat 22.45 sıralarında şüpheli bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti. Aracın üzerinde "SMA" yazarken, trafik çift yönlü olarak durduruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır.



Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir.



Emniyet görevlilerimiz şahısla… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2024

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