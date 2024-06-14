Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilahiyatçı Yusuf Kavaklı için taziye mesajı

Kanser tedavisi gören Yusuf Kavaklı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aile cenazenin yarın öğle namazına müteakip İstanbul Faith Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Kavaklı'nın vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında, 'Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de taziyelerini ileterek, "Yusuf Kavaklı hocamızın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun." dedi.

KAVAKLI AİLESİ'NDEN AÇIKLAMA

Canımız, kanımız bir tanemiz, ailemizin direiği, annemizin 56 yıllık hayat arkadaşı ve kıymetli eşi, biz evlatlarının ve eşlerimizin biricik babası, çocuklarımızın sevgili dedeleri, kardeşlerinin değerli ağabeyleri, yurt içi ve yurt dışı izleyicilerinin YUSUF KAVAKLI HOCALARI 14.06.2024 tarihinde vefat etmiştir.Dualarınızı bekliyoruz.

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