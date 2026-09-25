Kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı

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Kaza, Aybey Mahallesi İkinci Eroğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y. (20) idaresindeki 64 DC 054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarındaki demir korkuluklarda asılı kaldı.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü G.Y., 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.