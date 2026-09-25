İki kişi arasındaki tartışma kanlı sona erdi

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Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

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Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.