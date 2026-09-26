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Devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

26.09.2026 - 00:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: VAN (AA)

Devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

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Erciş-Van kara yolunda Selçuk Uzun yönetimindeki 38 AH 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada ağır yaralanan sürücü, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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