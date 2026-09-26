Devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
26.09.2026 - 00:37Güncellenme Tarihi:
Van'ın Erciş ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
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Erciş-Van kara yolunda Selçuk Uzun yönetimindeki 38 AH 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.