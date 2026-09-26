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TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

26.09.2026 - 01:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Afyonkarahisar- İzmir yolunun 6'ncı kilometresindeki oteller bölgesi olarak bilinen mevkiideki köprü üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen tuğla yüklü TIR ile 3 otomobil çarpıştı.

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Şoförünün kontrolünü yitirdiği TIR'ın çekicisi, dorseden ayrılıp refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra köprü korkuluklarında askıda kaldı. Kazaya karışan otomobillerden biri de köprünün korkuluklarında askıda kaldı.

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Kazada, TIR şoförü ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan TIR şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- İzmir yolu bir süre araç trafiğine tamamen kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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