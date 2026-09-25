Kontrolden çıkan iki otomobil peş peşe mağazaya girdi
25.09.2026 - 23:05Güncellenme Tarihi:
Adana’da sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, peş peşe bir mağazaya girdi. Kazadan 2 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 19.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Akif Palalı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, kısa aralıklarla yol kenarında bulunan aynı mağazaya girdi.
Kazaların ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mağazada ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.