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Tüm hayvan pazarları tedbiren kapatıldı

25.09.2026 - 23:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Tüm hayvan pazarları tedbiren kapatıldı

Aydın’da hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında il genelindeki tüm hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı bildirildi.

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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Aydın İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda il genelinde bulunan tüm hayvan pazarlarının 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar kapatıldığı belirtildi.

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Alınan kararın hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hayvancılık sektöründe biyogüvenliğin sağlanması amacıyla uygulandığı kaydedildi. Öte yandan, kararın yalnızca hayvan pazarlarının kapatılmasını kapsadığı, il içi ve iller arası hayvan hareketlerinin ise serbest olduğu bildirildi.

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yetiştiricilerin ve hayvan sahiplerinin alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istedi.

Tüm hayvan pazarları tedbiren kapatıldı

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