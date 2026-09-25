Dünyanın en dar arastasını süsleyen üzümler hasat edildi! Tarihi sokak yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor

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Eskiciler Sokak'taki üzüm asmalarının bugüne kadar korunmasının esnafın duyarlılığını ortaya koyduğunu belirten Aşgın, olgunlaşan üzümlere kimsenin müdahale etmemesinin Ahilik kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Aşgın, "Şu aşamaya kadar öyle gözüküyor ki bir kişi elini bile uzatmamış. Bu da bizim esnafımızın dürüstlüğünü, Ahilik geleneğine ve ahlaki değerlerimize olan bağlılığını gösteriyor. Her esnafımız dükkanlarını toplasaydı şu anda böyle bir sofra üzümlerle beraber kurulamazdı" diye konuştu.