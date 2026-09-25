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Aile arasında çıkan kavgada yaralandı, sağlık görevlisine 'Ben ölüyor muyum?' diye sordu

25.09.2026 - 22:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NEVŞEHİR (İHA)

Aile arasında çıkan kavgada yaralandı, sağlık görevlisine 'Ben ölüyor muyum?' diye sordu

Nevşehir’de aile arasında çıkan kavgada kırılan camlar nedeniyle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin sağlık görevlisine, "Abla ben ölüyor muyum, Allah’ını seversen ölüyorsun de" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

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Olay, 2000 Evler Mahallesi 6. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı aile içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında kırılan camlar nedeniyle Murat B. ile yeğeni Yağmur D. yaralandı.

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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada kırılan camlar nedeniyle yaralanan Murat B. ve Yağmur D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Murat B., ambulansa bindirildiği sırada sağlık görevlisine, "Abla ben ölüyor muyum, Allah’ını seversen ölüyorsun de" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Murat B. ve Yağmur D.’nin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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