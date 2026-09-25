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Otomobil önünde seyreden araca çarptı 6 kişi yaralandı

25.09.2026 - 19:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NEVŞEHİR (İHA)

Otomobil önünde seyreden araca çarptı 6 kişi yaralandı

Nevşehir’de bir otomobilin aynı istikamette ilerleyen araca çarptığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri şarampole savruldu.

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Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu’nun Avanos-Saruhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin D. yönetimindeki 06 BR 6858 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan Erhan C. yönetimindeki 34 HZA 889 plakalı otomobile henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle 06 BR 6858 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı yaptıkları çalışma sonucunda bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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