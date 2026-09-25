Giresun'un küçük Amerika'sı Yağlıdere: İlçe nüfusu 14 bin ABD'de ise iki katı yaşıyor

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Yaklaşık 50 yıldır yakınları ABD'de bulunan ve oğlunun da uzun süre önce Amerika'ya yerleştiğini söyleyen ilçe sakinlerinden Avni Çatal, "Benim de birçok akrabam Amerika'da, ben de sık sık gidip geliyorum. Oraya gittiğimde hiç yabancılık çekmiyorum. Sanki kendi memleketime, köyüme gitmiş gibi tanıdık herkesi sokakta görmek mümkün oluyor. Zamanında bir kişi gitmiş ve herkes birbirini elinden tutarak Amerika'ya taşımış" şeklinde konuştu.