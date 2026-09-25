Şırnak'ta üretti Paris'te ve Londra'da altın madalya aldı!

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Göktepe, siparişlere yetişemediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Çok fazla dönüş alıyoruz. Bizim gibi kaliteli ve temiz bal üretimi yapan yerel arıcılardan da tahlil yaptırarak bal alıp müşterilere kaliteli bal ulaştırıyoruz. Daha kaliteli bal üretmek için de çalışmalarımız sürüyor. Bizim gibi kaliteli bal üreten yerel arıcıları da destekleyeceğiz. Bu tür ödüller sadece bize değil, bölgedeki arıcılara da fayda sağlıyor."