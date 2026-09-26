Virajı alamayan otomobil bariyere çarptı
26.09.2026 - 01:30Güncellenme Tarihi:
Bahçelievler’de seyir halindeki otomobil sürücüsü, virajı alamayıp yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada otomobildeki bir kişi yaralandı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Sefaköy Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 DHB 949 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile ön koltukta bulunan yolcu yaralanmazken, arka koltukta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.