Köylüler bahçelerinde hem üretiyor hem satıyor!

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Bolu'da kurulan semt pazarlarında köylerden gelen üreticiler, tarlalarında ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri satışa sunuyor. Sebze ve meyvelerin yanı sıra tereyağı, süt, yumurta, mantar, ekmek, tarhana ve erişte gibi köy ürünleri de tezgahlarda yer alıyor.