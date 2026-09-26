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Köylüler bahçelerinde hem üretiyor hem satıyor!

26.09.2026 - 00:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'da köylüler, tarlalarında ve bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin yanı sıra kendi ürettikleri doğal ürünleri pazar tezgahlarında vatandaşlarla buluşturuyor. Üreticiler, aracısız satış yaparak ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırıyor.

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Bolu'da kurulan semt pazarlarında köylerden gelen üreticiler, tarlalarında ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri satışa sunuyor. Sebze ve meyvelerin yanı sıra tereyağı, süt, yumurta, mantar, ekmek, tarhana ve erişte gibi köy ürünleri de tezgahlarda yer alıyor.

2Köylüler bahçelerinde hem üretiyor hem satıyor!

Üreticiler, aracısız satış sayesinde ürünlerini doğrudan vatandaşlara ulaştırırken, vatandaşlar da farklı köy ürünlerini aynı pazarda bulma imkanı yakalıyor.

3Köylüler bahçelerinde hem üretiyor hem satıyor!

Köylerden pazara getirilen ürünler, vatandaşların da ilgisini görüyor. Üreticiler, kendi emekleriyle yetiştirdikleri ve hazırladıkları ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırmaya devam ediyor.

4Köylüler bahçelerinde hem üretiyor hem satıyor!

"Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz"

Çukurören köyünden pazara gelen üreticilerden biri, kendi yetiştirdiği ve ürettiği ürünleri sattığını belirterek, "Yüzde 100 doğal yetiştirdiğimiz ürünleri pazar tezgahlarında satıyoruz.

5Köylüler bahçelerinde hem üretiyor hem satıyor!

Kendimiz yetiştiriyoruz. Üreticiden halka buluşuyor. Köylerimizdeki ürünleri direkt tezgahlara getiriyoruz. Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz.

6Köylüler bahçelerinde hem üretiyor hem satıyor!

Yoğurt, makarna, ekmek gibi ürünleri de kendimiz yapıyoruz. Vatandaşın çok ilgisi var. Katkı maddesi yok. Yüzde 100 doğal ürünlerimiz" dedi.

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