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Ekmeklerini samandan kazanıyorlar! Üreticilerle besiciler arasında köprü vazifesi görüyor

26.09.2026 - 00:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DİYARBAKIR (İHA)

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Diyarbakır'da çiftçi Mehmet Yakışıklı 10 yıldır saman preslemesi yaparak, Veysel Doğtaş ise nakliyesini gerçekleştirerek geçimini sağlıyor.

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Diyarbakır ve çevre illerde samanları tarladan alıp makineleriyle presleyip satan Mehmet Yakışıklı, üreticilerle besiciler arasında adeta köprü vazifesi görüyor. Yakışıklı, tarlada kilogramını 2.50-2.60 TL'den aldığı samanı nakliyecilere 4 liraya sattığını, bunun besicilere adrese teslimatta 6.50-7 liraya mal olduğunu söyledi.

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5 yıldır kendine ait araçla nakliye işi yapan Veysel Doğtaş ise, tarlada samanı presçilerden 4-4.10 liraya satın aldıklarını, besicilere 6.5-7 lira aralığında sattıklarını ifade etti.

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Samanları İstanbul ve Erzurum'un yanı sıra birçok ile götürdüklerini dile getiren Doğtaş, geçen yıl ise samanı tarlada 8 liraya yüklediklerini, üreticiye 10-11 liraya mal ettiklerini söyledi.

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