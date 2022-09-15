Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sıfır atık ile mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. “Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de birtakım düzenlemeler yapıldı. Yeni tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkemizin 2053 yılına kadar iklim nötr hedefine ulaşmasında hem sıfır atığın yaygınlaşması hem de döngüsel ekonomiye geçişin sağlanması amacıyla oluşan biyobozunur atıkların kaynağında ayrı toplanarak işlenmesi ve geri kazanımın artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Döngüsel ekonomi ve “Sıfır Atık” projesi çerçevesinde Bakanlık tarafından çeşitli çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Bakanlığımız tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ Projesi ile belediye atıklarında geri kazanım hedeflerinin artırılması ve tebliğ hükümlerinin uygulama kolaylığı açısından tebliğde değişiklik yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Biyobozunur atıklar olarak tanımlanan atıklar arasında yer alan pazar yeri, hal, manavlardan kaynaklanan atıklar, yiyecek hazırlama atıkları ile park ve bahçe atıklarının kompostlaştırılmasında önemli değişiklikler yapıldığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ ile tanımlanan atık önleme ve azaltım faaliyetleri kapsamında, sıfır atık temel seviye belgesi olan mahalli idareler, organize sanayi bölgeleri, havalimanları ve üniversiteler tarafından yapılacak kompost tesislerinde bir takım değişiklikler yapıldığı bildirildi.

“Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” de gidilen değişiklikler şu şekilde belirtildi:

Tebliğde tanımlanan fizibilite raporu hazırlanması şartı ile işletme planı ve tesis onay yazısı şartı aranmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Kompostun ilgili mevzuat şartlarının sağlanarak ürün olarak değerlendirilmesi ve atık işleme tesislerinde bertaraf edilmemesi hükmü eklenmiştir.

Mahalli idareler tarafından kurulacak olan entegre atık yönetim tesisleri bünyesinde yer alan kompost tesislerinin kapsamında değerlendirilmeyeceğine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından “Kompost Tesisi Onay Yazısı” verilmesi ve onay verilen kompost tesisini Bakanlığın çevrimiçi programına kaydedilmesi hükmü eklenmiştir.